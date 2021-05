Gouden Bal weer terug aan gevel van Eindhovens café

EINDHOVEN – ‘Geen Gouden Bal zonder gouden bal’. Zo dacht een drietal stamgasten van café De Gouden Bal op de Hoogstraat erover nadat in februari van dit jaar het beeldmerk van het café gestolen was. Sinds zaterdagmiddag hangt er weer en nieuwe gouden bal.

Quote Sommige mensen zeggen dat ze stukken van de bal gevonden hebben, maar het zou ook zomaar kunnen dat de oude gouden bal nu als trofee in een of andere studenten­huis hangt. Wim Rooijakkers , Café De Gouden Bal

Nog steeds vraagt cafébaas Wim Rooijakkers zich af wie dat ding eerder dit jaar gestolen heeft. ,,Sommige mensen zeggen dat ze stukken van de bal gevonden hebben, maar het zou ook zomaar kunnen dat de oude gouden bal nu als trofee in een of andere studentenhuis hangt. Hij is in elk geval nooit teruggevonden. Ik blijf het merkwaardig vinden. Want door de avondklok mocht je na negen uur 's avonds niet eens op straat zijn!”.

Chinese fabrikant

Johan Adriaans is één van de stamgasten, die voor een nieuwe gouden bal gezorgd hebben. ,,Ik ben een paar avonden gaan rondsnuffelen op internet. Als je de zoekterm ‘gouden bal’ intikt kom je van alles tegen; eerst alles over de Gouden Bal als voetbalprijs, maar ook kerstballen en allerhande dingen. Uiteindelijk kwam ik op de website van een Chinese fabrikant terecht, die er eentje had: een goudkleurige bal van 30 centimeter doorsnee èn van stevig materiaal. Want aan een groot formaat kerstbal hebben we niets, die zijn ook te breekbaar”.

De nu in China gevonden bal is van titanium, een hard soort metaal. ,,We hebben deze ook iets hoger gehangen. Je krijgt ‘m er nu ook niet meer zo makkelijk af”, zegt Adriaans, die samen met Michel Kuipers en Rick Leermakers de vijftig euro ophoestte, die de bal kost. ,,We hebben Wim Rooijakkers wijs gemaakt, dat-ie 1200 euro kostte!”, zegt hij lachend. Afgelopen week kwam de nieuwe gouden bal binnen. De reis van China naar Eindhoven duurde drie weken.

Rooijakkers is in zijn sas met de nieuwe gouden bal. ,,Helemaal geweldig. Ik ben er trots op dat ik vaste klanten heb, die dit voor mij geregeld hebben. De Gouden Bal hoort tenslotte bij dit café”. De naam van het café is afkomstig van beugelclub De Gouden Bal. Die had rond 1880 een beugelbaan in wat nu de achtertuin van het café is.