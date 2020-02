Gouden Duim Eindhoven voor toegankelijkheid DDW en GLOW

Het platform heeft de onderscheiding in het leven geroepen om evenementen te stimuleren meer rekening te houden met mindervaliden die mee willen doen aan onze samenleving. PGE is een vrijwilligersorganisatie die de belangen behartigt van Eindhovenaren met een lichamelijke beperking of chronische ziekte. Achterliggend doel is om iedereen volwaardig te laten meedoen aan het maatschappelijk leven.

PGE komt tot de beoordeling op basis van bezoeken door vrijwilligers. Er is onder andere bekeken of er voorzien is in invalidenparkeerplaatsen en of de toegangsroute geschikt is voor rolstoelgebruikers. Ook de leesbaarheid van de bewegwijzering vanuit een rolstoel is op de evenementenlocatie beoordeeld. Evenals de aanwezigheid van invalidentoiletten en assistentie voor mensen met een beperking.