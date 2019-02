Gouden Duim voor toegankelijkheid Park Hilaria Eindhoven

EINDHOVEN - Park Hilaria in Eindhoven heeft dinsdagmiddag de allereerste Gouden Duim gekregen voor de toegankelijkheid voor rolstoelers en andere mindervaliden. Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven had ook nog een Zilveren Duim, een aanmoedigingsprijs, voor de Dutch Design Week.

Volledig scherm © Park Hilaria De 'prijsuitreiking’ is een resultaat van de 'onderzoeken’ die PGE afgelopen jaar deed tijdens de grote evenementen in Eindhoven. Behalve Hilaria en DDW waren dat ook CSI (voorheen Concours Hippique), Eindhoven Marathon en GLOW. Algemene conclusie: de grote evenementen hebben al veel aandacht voor toegankelijkheid, maar het kan altijd nog beter. Het was de eerste keer dat de Duim werd uitgereikt. PGE Eindhoven heeft deze prijs in het leven geroepen om evenementen te stimuleren meer rekening te houden met mensen met een beperking die mee willen doen aan onze samenleving.

De Gouden Duim kreeg Park Hilaria onder meer voor de aanpassingen na een voorschouw door de controleurs. ,,Wij zagen dat heel veel opritjes niet in orde waren. In een paar dagen tijd zijn die allemaal vervangen", aldus Peter Kostermans. Ook de aanwezigheid van een dertigtal vrijwilligers die bezoekers indien gewenst uit de rolstoel helpen voor een attractie scoorde hoog.

Mariola Scheepstra, van Eindhoven 247, de organisatie achter Park Hilaria, is ‘heel blij met de erkenning’. “We zijn al een aantal jaren bezig om het evenement echt voor iedereen toegankelijk te maken. En daar horen de mindervaliden zeker ook bij. Fijn als het opgemerkt en gewaardeerd wordt.”

Volledig scherm DDW in Eindhoven © Fotopersburo van de Meulenhof bv

De DDW kreeg zilver - na een moeilijk juryberaad - onder meer omdat de organisatie ‘versteld’ stond van het werk dat de organisatie ervan gemaakt heeft. ,,Er is ongelooflijk veel bereikt in korte tijd, ook in situaties waarvan wij dachten dat het heel lastig zou zijn om die aan te passen", aldus Johan Nefkens. Mine Stigter van DDW zei dat ze voor de komende editie vooral nog beter de checklist van PGE onder de aandacht van deelnemers willen brengen. ,,Want wij zijn druk bezig om alles toegankelijk te maken, maar we zijn alleen zelf verantwoordelijk voor Strijp-S, de rest gebeurt door anderen. We gaan dit jaar echt ons best doen om iedereen de checklist van PGE mee te geven.”

Vrijwilligers van PGE bezochten en beoordeelden de Eindhovense feesten op de bereikbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid en veiligheid voor mindervaliden. Er is onder andere bekeken of er voorzien is in invalidenparkeerplaatsen en of de toegangsroute geschikt is voor rolstoelgebruikers. Ook de leesbaarheid van de bewegwijzering vanuit een rolstoel is beoordeeld. Evenals de aanwezigheid van invalidentoiletten en assistentie voor mensen met een beperking.

Volledig scherm EINDHOVEN - Johan Nefkens van het Gehandicaptenplatform checkt de toegankelijkheid van Sectie C tijdens DDW in Eindhoven voor rolstoelers. © Jean Pierre Reijnen

Komend jaar zal bij de controle extra aandacht uitgaan naar de informatie op website van de organisaties, aldus Marianne Snoeijs van het platform. ,,Dan gaat het vooral over de vraag of je op de site al informatie kunt vinden over invalidenparkeerplaatsen en - toiletten, bijvoorbeeld. Dat gebeurt nog lang niet altijd voldoende.” Bovendien werkt PGE aan een eigen site eindhoven-toegankelijk.nl. In 2020 moet die gevuld zijn met informatie over zoveel mogelijk Eindhovense evenementen.