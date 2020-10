Gouden paar Jan (75) en Tilly (72) Hax-Hoens: thuisgebracht van de dansschool, toen was het aan

EINDHOVEN - Ze hadden zich hun gouden bruiloft iets anders voorgesteld, maar door corona lopen de dingen nu eenmaal niet zoals gepland. Het feest van Jan (75) en Tilly (72) Hax-Hoens in de Mispelhoef in Eindhoven moet dus nog maar even wachten.

,,Ach, het is een luxe probleem”, zegt Tilly nuchter. Op 15 oktober 1970 traden Tilly Hoens en Jan Hax met elkaar in het huwelijk. Ondanks het in het water gevallen feest viel er toch iets te vieren deze donderdag: het gouden paar zat gezellig aan de wijn bij hun jongste zoon Tim, die op hun trouwdag jarig is. ,,Ja, ik kreeg er een kind bij toen we tien jaar getrouwd waren", zegt Tilly. Behalve Tim heeft het paar nog een zoon, Mark (45), twee schoondochters en vier kleinzoons, van 7, 8, 12 en 14 jaar.

Dansschool Need

Bij dansschool Need in Eindhoven leerden Tilly, uit Woensel, en Jan, uit Strijp, elkaar kennen. Tilly was toen 18, Jan 21. ,,We kregen vrij snel verkering", vertelt Tilly. ,,Ik werd door Jan thuisgebracht, en ja, toen was het aan. Zo heette dat toen.” Na vier jaar verkering trouwde het stel, en streek in Woensel neer. Daar zijn ze altijd gebleven, ook al verhuisden ze een keer.

Jan is met pensioen maar zit niet stil; na zijn werk bij Janssen-Fritsen in Helmond is hij als vrijwilliger actief voor Sports for Children, waar gebruikte sporttoestellen worden opgeknapt en een nieuwe bestemming krijgen. Tilly heeft verschillende banen gehad, als laatste werkte ze in een damesmodezaak.

De familie is behoorlijk sportief; Jan golft met zijn zoons en tennist, en Tilly wandelt en fietst graag. Jaarlijks genieten ze van een wintersportvakantie met hun zoons, schoondochters en vier kleinzoons. Maar ook dat staat nu op losse schroeven.Ze zijn gezond, en dat is het belangrijkste, weet Tilly. Jan kreeg 22 jaar geleden darmkanker, en zoon Tim kreeg een nieuwe hartklep. Beiden zijn gelukkig weer hersteld.

Volledig scherm Jan en Tilly Hax in september 2020 tijdens een dagje uit om de 75 verjaardag van Jan te vieren © familie Hax