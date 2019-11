Gouden paar Spapens uit Eindhoven: ‘Zonder hem heb ik niks meer te mopperen’

Han en Betsie ontmoetten elkaar voor het eerst in Valkenswaard bij Café Zaal Lavrijssen. Ze waren ieder uitgegaan met vrienden. De twee vonden elkaar meteen wel leuk. ,,Han vond zichzelf zo verwaand”, zegt Betsie, terwijl Han muisstil blijft. Het elkaar leuk vinden bleef dan maar bij die avond, want ze hadden verder geen contact meer. Tot ze elkaar per toeval in Eindhoven op de weekmarkt tegenkwamen. Na deze ontmoeting zagen ze elkaar steeds vaker, ook weer heel toevallig. De derde keer trakteren werd in hun geval de derde keer op date. Ze bleven afspreken tot het uiteindelijk tot een relatie leidde. ,,En nou is het dagelijks”, vult Han aan. Twee jaar laten besloten ze om te trouwen.



Vandaag de dag werkt het paar samen achter de bar tijdens PSV-wedstrijden in het Eindhovense stadion. Ze wonen in een huis in Eindhoven en kibbelen dag in dag uit. Toch zouden ze geen leven zonder elkaar kunnen voorstellen. ,,Je bent zo aan elkaar gewend. Zonder hem heb ik ook niks meer te mopperen”, grapt Betsie. Het jubileum gaan ze op 16 november met familie en vrienden vieren. Hiervoor hebben ze al hun mooie, nette kleren gekocht.