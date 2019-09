Goudkoorts 2019: Stormloop op goudwisselkantoren door hoge goudprijs

Gagel­straat Eindhoven moet ‘terugkomen’ in nieuwbouw, zegt college B en W

12 september EINDHOVEN - De Gagelstraat is een cultuurhistorisch belangrijk oud straatje in Eindhoven. In de nieuwbouw in het Emmasingelkwadrant verdwijnt een deel van de straat. Maar het college van B en W overlegt momenteel wel met ontwikkelaars hoe een verwijzing naar de oude weg opgenomen kan worden in de plannen.