Goudprijs schiet omhoog: nu cashen met oma's oude ring?

Willem II en FC Groningen strijden om handteke­ning van voormalig PS­V-goa­lie Nigel Bertrams

9 augustus Willem II en FC Groningen proberen om Nigel Bertrams toe te voegen aan de selectie als tweede doelman. De 27-jarige doelman uit Best bevestigde zelf dat hij in gesprek is met de Tilburgse club, maar heeft meerdere ijzers in het vuur. Een van die ijzers is FC Groningen.