Goyvaerts-broers openen zaak op Stratumseind in Eindhoven

Negen jaar geleden hing Jesse Goyvaerts vooral op straat rond. Aan school deed hij niet veel. Hij had meer aandacht voor uitgaan, kattenkwaad en roken. De vader van het gezin Goyvaerts was net overleden, en Jesse dreigde het verkeerde pad op te gaan.

Totdat hij negen jaar geleden aanklopte bij restaurant Wiesen op de Kleine Berg, dat tegenwoordig één Michelinster heeft. Yuri zocht een afwashulp. Een paar dagen na de eerste kennismaking stond hij in de spoelkeuken.

,,Hij was een boefje’’, zegt Wiesen nu over Jesse. ,,Toen ik zelf jong was had ik ook een chef tegen wie ik op keek. Op school kon je spijbelen, maar op je werk durfde je niet eens te laat komen.’’

Voor Jesse ging het ook op die manier. De keuken van Wiesen bracht hem structuur. Hard werken, anders hield je het niet vol in het ambitieuze restaurant. ,,Yuri zei dat hij van mij één van de beste koks van Nederland zou maken.’’

Passie

De keuken bracht Jesse een passie die hem op het juiste spoor bracht. Bijna tien jaar later begint hij samen met zijn oudere broers een restaurant op Stratumseind. Wiesen is het voorbeeld. Alle drie de broers hebben op enig moment bij Yuri gewerkt.

De getatoeëerde jongens zitten op benedenverdieping van de nieuwe zaak. In de open keuken is de leerling-kok bezig de kasten in te ruimen. Via de voordeur komen flessen wijn en kratten bronwater binnen. Op de rechterarm van Jip staat een gloeilamp. ,,We zijn echte Eindhovense jongens. Geboren en getogen.’’

Wat voor zaak ze willen? Hip en vooral heel goed eten. Voor een driegangen-menu betaal je 31 euro, exclusief drank. Hun keuken is Frans met invloeden uit de hele wereld. ,,We werken met verse producten en het liefst regionaal.‘’

Ze zien het wel zitten op het Stratumseind, vlakbij het bruggetje. Hier maken de kroegen plaats voor restaurants en er is een knus biercafé en een bed & breakfast. ,,Dit hoekje is in opkomst’’, zegt Jip.

Appelmoes

De broers zijn 21 (Jesse), 23 (Yelle) en 26 (Jip) jaar. School vonden de Goyvaerts niks aan. Op de koksopleiding van de Rooi Pannen konden ze tenminste nog met hun handen werken. Bovendien hadden ze van hun ouders leren koken: Taarten en cakes bakken. En vooral appelmoes maken met appels uit eigen tuin.

,,We zijn niet de makkelijkste’’, zegt Jip nu over hun tijd op de opleiding. ,,Tegendraads en eigenwijs.’’ Na twee jaar mochten hij en Yelle niet verder op school. ,,Maar onze punten waren goed. Ze vonden dat we maar moesten gaan werken.’’

Ze meldden zich aan bij de Cas Spijkers Academie, een particuliere opleiding in Breda waar je auditie moet doen om binnen te komen. Ook Jip kwam daar terecht via Wiesen.

Sterrenzaken

In Breda kwamen de talenten van de broers pas echt bovendrijven Ze werkten alledrie bij sterrenzaken als Boreas (Heeze), Brettelli (Weert), en De Leest (Vaassen). En alledrie kwamen ze op enig moment ook bij Wiesen terecht.

Zoals Wiesen zijn zaak opbouwde willen de jongens het ook wel. Yelle is de meest rustige van de drie, en ook de meest bescheiden. ,,We moeten eerst zorgen dat de zaak hier vol komt.’’

Er komt geen chef-kok, ze worden met z’n drieën baas in de keuken. Jip doet het vlees en vis, Jesse de groente en sauzen en Yelle de voor- en nagerechten. ,,We krijgen allemaal een eigen hoekje van de keuken’’, zegt Yelle.