Graffiti-artiesten leven zich uit op lange muur PSV-laan in Eindhoven

VideoEINDHOVEN - Nadat graffiti-artiesten de Eindhovense Berenkuil afgelopen weekend tijdens Step in the Arena in een compleet nieuwe jas hulden, was het maandag de beurt aan een 220 meter lange roze muur op de PSV-laan. Onder het motto Step out of the Arena werd de wand opgefleurd met tientallen kleurrijke kunstwerkjes.

Dertig artiesten uit binnen- en buitenland gaven gehoor aan de oproep die al sinds jaar en dag op de muur staat te lezen: ‘hier is nog ruimte voor een mooi stukje Eindhoven'. En mooi wordt het, althans voor wie van straatkunst houdt. Eigenlijk is de werkplek voor de spuiters een nóg betere locatie dan de Berenkuil, zeggen zij eensgezind. ,,Dit is toffer: een vlakke muur zonder inhammen", zegt Hagenaar Roelof Schierbeek. ,,Bovendien staat hier een hele mooie internationale line up van topartiesten. Het niveau is erg hoog. Echt tof om hier tussen te staan.”

Ook Vincent Huibers, een van de organisatoren van ‘Step’, is blij met de muur. ,,Ik hoor vaak van deelnemers aan Step in the Arena: het is het best georganiseerde festival met de rottigste muren. Hier heb je een lekker gladde ondergrond, zonder vervelende richels.”

Volledig scherm Step out of the Arena, PSV-laan Eindhoven © Rob Burg

Stilzwijgende afspraak

Nog een pluspunt: de graffiti wordt hier, anders dan in de Berenkuil, niet overgekalkt door anderen. Althans, dat is de bedoeling. ,,Ik ga er niet als een bewaker bij staan", zegt Schierbeek, in graffitikringen beter bekend als Beyond. ,,Maar ik ben er niet zo bang voor.” Huibers: ,,Dit werk wordt gerespecteerd door andere graffiti-artiesten. Het is een soort stilzwijgende afspraak om ervan af te blijven.”

Voordat de muur werd aangepakt, kreeg deze vorige week eerst een zalmroze achtergrond waarin de vibes uit het logo van Eindhoven zijn verwerkt. ,,Door die achtergrond en doordat iedere artiest met een aantal voorgeschreven kleuren werkt, ontstaat meer eenheid. Anders wordt het een bonte kermis. Dit is mooier, rustiger ook voor het oog dan de Berenkuil”, vindt Huibers.

Meer kwaliteit