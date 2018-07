Graffitikunst in de Berenkuil, ook dat is Emoves

John van den Heuvel legt ruzie met Twan Huys alsnog bij: 'Kwestie is uitgespro­ken'

14:18 EINDHOVEN - Misdaadverslaggever John van den Heuvel heeft het tweede conflict met RTL-presentator Twan Huys uitgesproken. “Er zijn voor De Telegraaf geen barrières meer voor toekomstige samenwerking in RTL Late Night", laat RTL weten in een verklaring. Daardoor lijken Van den Heuvel en zijn collega’s in de toekomst gewoon aan te kunnen schuiven in de latenighttalkshow.