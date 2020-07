Grafschenner die babylichaam stal komt niet naar rechtbank, zaak uitgesteld

Quote Hij heeft al geprobeerd er een einde aan te maken en die doodswens is, volgens behande­laars, nog steeds serieus aanwezig. De jongeman (23 jaar) heeft volgens het Openbaar Ministerie vorig jaar urnen gestolen in Eindhoven en twee kindergraven geopend op het Veldhovense kerkhof De Hoge Bocht. Een daarvan was van een te vroeg geboren meisje. Dat stoffelijk overschot is verdwenen. De Eindhovenaar zegt dat hij het heeft laten liggen, maar volgens het OM is het weg.



Zijn advocaat Peter van de Laar had al het mogelijke gedaan om zijn cliënt naar de rechtbank te krijgen maar “Hij kan het niet aan.” Hij kan volgens de raadsman zelfs het leven niet aan. Hij heeft al geprobeerd er een einde aan te maken en die doodswens is, volgens behandelaars, nog steeds serieus aanwezig. Tegen zijn zin stelde Van de Laar voor de zaak door te laten gaan zonder de Eindhovenaar.

Officier van justitie Matthijs van Dam was daar op tegen. De verdachte ontkent nog steeds dat hij het babylichaam heeft laten verdwijnen. Er moet alles aan gedaan worden om daar duidelijkheid over te krijgen, vond de officier. Ook veel nabestaanden, zo’n tien zaten er in de zaal, wilden uitstel. Het is voor hun verwerking erg belangrijk dat ze de jongeman zelf zien.

De rechtbank was het daar volmondig mee eens. Ze maakte zich wel zorgen over het lot van de verdachte. Als hij hoort dat hij toch de confrontatie aanmoet met justitie en de nabestaanden zal dat grote spanningen oproepen. Ze beval daarom sowieso een nieuw onderzoek naar zijn geest. De deskundigen moeten beslissen of er reden is voor een crisisopname en worden ook bij de volgende rechtszaak opgeroepen.

Van alles mis met geest

Er is van alles mis met de psyche van de verdachte, zo bleek al eerder. Drie jaar geleden stond hij ook al voor de rechter, toen wegens het bekladden van kerken in de regio met satanische teksten. Hij kreeg toen een werkstraf, plus een behandelingsverplichting. Hij had toen een verklaring: het katholicisme dringt met het scheppingsverhaal een verkeerd wereldbeeld op en daar was hij tegen.

Bij eerdere procedurele zittingen in deze zaak bleken er stoornissen te zijn, er is van alles misgegaan in zijn jeugd. Daarom mocht hij ook vrij uit voorarrest: er was een doorbraak geweest in de behandeling maar die moest wel direct worden doorgezet in een kliniek waar toen plaats was. Inmiddels zit hij weer thuis.

