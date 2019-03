Granaat ontploft bij Eindhovense woning van broer geliquideerde crimineel

EINDHOVEN - Bij een woning aan de Eindhovense Zilvermeeuwlaan is donderdagnacht een ontploffing geweest, waarschijnlijk door een handgranaat. Het gaat om het huis van de broer van de geliquideerde Aran de Jong. Vorige week was er ook al een aanslag op het pand. Niemand raakte gewond. De politie is bezig met een straatonderzoek.