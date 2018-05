Grapperhaus wil jongensprostitutie aanpakken

De minister zei dat naar aanleiding van vragen over een verontrustend onderzoek in de regio naar de omvang van prostitutie door (minderjarige) jongens in en om Eindhoven, waarover het Eindhovens Dagblad vorige week uitgebreid bericht heeft.

Grapperhaus gaat verder al op korte termijn in gesprek met de onderzoekers die de omvang van het probleem in de regio Eindhoven bloot legden, Daniëlle van Went en Hettie Castelijns van de Eindhovense welzijnsorganisatie Lumens. Beiden doken de afgelopen maanden in de wereld van de jongensprostitutie en spraken daarover met zo'n zeventig escortjongens.