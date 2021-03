Gratis babbelbox of stoute bellijn: de allerlaatste telefooncellen van Zuid-Nederland staan hier maar gaan nu écht weg

Een babbelbox die voor vrouwen gratis te bellen was. Of de voor niets te bellen bestelcomputer Jimmy van postorderkoning Wehkamp: in de jaren tachtig en negentig heeft veel jeugd heel wat minuten doorgebracht in een telefooncel. Net als de cd, het cassettebandje en videoband is de telefooncel echter razendsnel ingehaald door nieuwe technologie.