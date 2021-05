Gratis coaching voor jongeren die thuiszitten door lockdown

Psychologen en zorgprofessionals zien de stroom van aanmeldingen voor hulp naar aanleiding van deze maatregelen flink groeien. Door de maandenlange wachttijden bij hulpverleners kan ondersteuning vaak niet tijdig geboden worden.

Weken wachten op hulp

Voor ouders met een minimuminkomen is er nog een hindernis; zij moeten aanvullend nog eens weken wachten tot een aanvraag bijzondere bijstand is goedgekeurd. Agnetha Buis, zelfstandig kindercoach en reikitherapeut, wil met name de gezinnen in deze laatste groep helpen zodat er zij op korte termijn de hulp krijgen die ze nodig hebben. Op dinsdagochtenden tussen 09.00 en 13.00 uur biedt zij daarom gratis coaching aan voor deze groep.

Quote Ik dacht toen: ik heb de kennis en ervaring om deze mensen te helpen, dus waarom doe ik dat niet? Agnetha Buis

Buis werkt vanuit haar eigen praktijk Puurr als HSP (hoog sensitief persoon) kindercoach, transformatiecoach, reikitherapeut en dieptepsycholoog. Ze helpt kinderen en volwassenen met diverse hulpvragen, zoals het leren omgaan met boosheid, onzekerheid, verdriet, depressie en traumaverwerking. Buis: ,,Een paar jaar geleden ben ik gestart ik met de opleiding tot dieptepsycholoog aan de Jung Academie. Daarnaast had ik als alleenstaande moeder de zorg voor twee jonge kinderen. Die combinatie was pittig, zeker in de lockdown toen ik werk, opvoeding en onderwijs moest combineren. Ik werd erg geraakt door alle kinderen en jongeren die thuis kwamen te zitten. Zij hebben vrijheid nodig om zich te kunnen ontwikkelen en juist die werd enorm beperkt. Ik dacht toen: ik heb de kennis en ervaring om deze mensen te helpen, dus waarom doe ik dat niet?”

Behandeling is afhankelijk van hulpvraag

De behandeling die Buis biedt is, afhankelijk van de hulpvraag, voor elk kind of gezin anders. Ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 21 jaar voor wie reguliere hulp financieel niet haalbaar is, kunnen contact opnemen met Agnetha Buis via 06 272 686 79. Door middel van een intake zal zij verkennen of een kortdurend coaching traject kan worden aangeboden. De hulp van Buis is gratis, voor de ruimte die zij afhuurt voor de sessies vraagt zij een vergoeding