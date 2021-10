Gratis cursus duurzaamheid voor 100 inwoners van Eindhoven

Olivier Boscagli over de strijd van PSV met AS Monaco: ‘Voor mij heel speciaal’

20 oktober PSV'er Olivier Boscagli speelt donderdag met PSV in het Philips Stadion tegen de club uit de stad waar hij is geboren en opgegroeid. De 23-jarige verdediger en middenvelder speelde echter nooit voor AS Monaco en kwam in 2019 via OGC Nice naar PSV.