Gratis herbruikbare mondkapjes voor Eindhovense minima

Toptrans­fers voor broers Rekik: Arsenal contrac­teert Omar (18) per januari en Karim (25) per direct naar Sevilla FC

5 oktober Het zijn heel bijzondere dagen voor de familie Rekik, door transfers van de broers Omar en Karim Rekik. Omar Rekik wordt per 1 januari speler van Arsenal. De club uit Groot-Brittanië heeft maandag met zijn huidige team Hertha BSC een akkoord bereikt over eeen overgang, maar de medische keuring en administratie kon in de laatste uren van de huidige transfermarkt niet meer voltooid worden. Daardoor vindt een transfer per 1 januari plaats.