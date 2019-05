Gratis kaarten FortaRock door tegenvallende verkoop, Eindhovense band Komatsu treedt op

NIJMEGEN - Het aantal verkochte kaarten voor het metalfestival FortaRock, komend weekend in het Goffertpark in Nijmegen, valt vies tegen. De organisatie geeft nu zelfs gratis kaarten weg.

Dat gebeurt onder het mom van het tienjarig bestaan, een jubileum dat de organisatie ‘natuurlijk niet onopgemerkt voorbij wil laten gaan’. Iedereen die al een kaart heeft gekocht of nog koopt, mag iemand meenemen die gratis de poorten van het festival binnen kan lopen. De actie is via e-mail bekendgemaakt onder concertgangers die al kaarten hebben gekocht.

Hoop op volle Goffert

Waarom de organisatie niet meteen bij de start van de kaartverkoop de actie kenbaar heeft gemaakt? ,,Dat we later met deze actie komen, heeft er ook mee te maken dat de kaartverkoop niet geheel naar wens verloopt", geeft festivaldirecteur Robert Korstanje toe. ,,We hopen met deze actie toch nog met een volle Goffert het 10-jarig bestaan te kunnen vieren.” Ook prettig voor de horeca-ondernemers die er hun brood moeten verdienen.

Dat de actie niet eerlijk is voor duo's of groepen die al kaarten hebben gekocht en die niet kunnen inspelen op de actie door minder kaarten te kopen, bestrijdt hij. ,,Ook zij kunnen iemand extra meenemen.”

Te vroeg in seizoen

Korstanje verwacht dat het aantal bezoekers uiteindelijk lager zal liggen dan voorgaande jaren. ,,Maar dit is ook niet vreemd gezien de line-up. We zitten net te vroeg in het festivalseizoen om de door ons gewenste headliners te boeken. Die zijn nog niet in Europa begin juni helaas. Er is alles aan gedaan om toch een degelijke line-up voor elkaar te krijgen. We verwachten ergens tussen de 7.500 tot 10.000 bezoekers uit te komen deze editie.” Volgens Korstanje zijn dat dan ‘grotendeels betalende bezoekers'.

In 2013 trok FortaRock met Rammstein als hoofdact nog 50.000 mensen. In 2017 werd het festival van de agenda gehaald, ook toen was het aanbod aan aansprekende bands laag en werd concurrentie van andere festivals als oorzaak genoemd. Vorig jaar kwamen er 20.000 mensen op de metalbands af.

Overleg over toekomst

Op de vraag wat een eventueel negatief resultaat betekent voor de toekomst van het festival, kan Korstanje nog niet ingaan. ,,We gaan nog niet op de feiten vooruit lopen, maar we hebben deze week overleg over de toekomst van het festival.”