Gratis laatste rondje skaten in Area 51 Eindhoven voor verbouwing van negen maanden

Daarna sluit Area 51 tot eind dit jaar, als de verbouwing klaar moet zijn. Het plan voor de ingrijpende aanpassing van de voorgevel, de horeca en de kelder wordt zondag gepresenteerd. Dan is ook het voorlopige ontwerp te zien van de nieuwe baan. Dat is gemaakt met een groep gebruikers, zowel skaters als BMX’ers die samen optrokken. ,,De baan is nog goed, maar als je mee wil gaan met de tijd, moet je regelmatig vernieuwen. Nu krijgen we de kans om dat met alle groepen gebruikers goed te doen", aldus directeur Pim van den Bos van Area 51.



Aansluitend aan de presentatie staat ook nog een veiling van allerlei ‘gekke, vreemde, grappig en zeldzame objecten’ die Area 51 in de jaren verzameld heeft, zoals een groot doek met het ontwerp van de eerste ‘bowl’ waarmee het allemaal begon, een grote schoen van sponsor Vans, onderdelen van oude skateboards, stickers, en dergelijke.