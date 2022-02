Gratis maandverband en luiers voor minima in Eindhoven, maar thuisbezorging wordt te duur

EINDHOVEN - Vrouwen en gezinnen in Eindhoven die in armoede leven, kunnen in de toekomst gratis menstruatieproducten en babyluiers krijgen. Maar het plan om maandverband, tampons en luiers gratis thuis te bezorgen is te duur.