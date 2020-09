Gratis mondkapjes voor lage inkomens in Eindhoven nu deurbeleid niet overal hetzelfde is?

Gratis mondkapjes?

Steeds meer mondkapjes te zien

Vanaf dinsdagavond geldt het dringende advies voor de hele regio Brabant-Zuidoost om mondkapjes te dragen in publieke binnenruimte. Ketens als Jumbo en Albert Heijn ondersteunen het advies van het kabinet en een aantal burgemeesters om een mondkapje te dragen in de winkel. Maar zij laten de keus aan klanten of zij dit daadwerkelijk doen. Wél wordt bij een bezoekje aan het Philips Museum of de Bijenkorf een mondkapje verplicht. De HEMA gaat klanten die geen mondkapje dragen niet weigeren. Volgens de winkelketen is het niet aan winkeliers om dergelijke maatregelen af te dwingen. De winkelketen onderzoekt nog of het mogelijk is om aan de deur gratis mondkapjes aan te bieden.