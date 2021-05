Gratis plantjes voor groener Eindhoven

Wat doe je als jongere wanneer je het mentaal even niet meer trekt? Vijf tips van leeftijds­ge­no­ten

16:33 BEST - Iedereen heeft wel eens een baaldag, maar wat doe je als jongere wanneer je het echt even niet meer trekt? Scholieren van het Heerbeeck College in Best kregen deze week tips van leeftijdsgenoten die zelf kampten met mentale problemen. ,,Zoek een uitlaatklep en kijk anders naar je social media.”