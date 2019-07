Gratis probeerkaartjes als promotie voor Bravoflex in Eindhoven, Veldhoven en Waalre

In mei en juni zat er al een lichte verbetering in de reizigersaantallen, ,,maar het is nog steeds niet wat we voor ogen hebben", volgens de woordvoerder. ,,Toen hebben we ook een campagne gehouden. Maar wat dat betreft moeten we ook kritisch naar onszelf kijken. Er is heel weinig gedaan aan promotie voor Bravoflex. Dit hadden we in januari al moeten doen. In Nijmegen heeft dat gewerkt en we verwachten er hier ook veel van.”



De uitbreiding tot heel Eindhoven was ook een logische stap volgens Stevens. ,,We zijn klein begonnen in Strijp en Eindhoven-Zuid. Maar het is natuurlijk veel makkelijker als Bravoflex in heel Eindhoven geldt. Daarom is het gebied in maart uitgebreid tot heel Eindhoven.” Heel Eindhoven? Met uitzondering dan van Eindhoven Airport. ,,Ergens moet de grens liggen. En Eindhoven Airport is een heel specifieke bestemming die toch al heel goed bereikbaar is met de bus", aldus de woordvoerder van Hermes.