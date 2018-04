Grauwe tunnel in Eindhoven nu kleurrijk kunstwerk

EINDHOVEN - De afgelopen weken toverde Kerstin Zabransky de grauwe fietstunnel onder de Boschdijk om in een kleurrijk kunstwerk. De muurschildering is een onderdeel van het project 'Tunnelvisie' van de gemeente Eindhoven, waarin de komende tien jaar dertig saaie tunnels veranderen in spannende 'streetart'.