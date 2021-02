Grens is bereikt: gemeente Eindhoven stapt naar rechter om Steentjeskerk ‘terug’ te krijgen

Beste lezer Beste lezer: Eindhoven­se burgeroor­log in een glas water

30 januari Sjonge jonge die John Jorritsma toch. Wat had hij zich vergaloppeerd in zijn reactie op de rellen in Eindhoven. Het had de burgemeester bestaan om de stenengooiende, brandstichtende en rovende relschoppers 'schuim van de aarde’ te noemen. Nog erger, hij nam het woord ‘burgeroorlog’ in de mond.