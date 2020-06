Grieks smullen in nieuw Zorba’s Taverna in Blixembosch

De feestelijke opening van Zorba’s Taverna was gepland op zaterdag 28 maart. De taverna van de familie Routsos was na ruim twee maanden verbouwing klaar om open te gaan, toen corona om de hoek kwam kijken. Maar nu is het dan zover, zaterdag 6 juni gaat het Griekse restaurant op de Ouverture in de wijk Blixembosch open. Niet de feestelijke opening met livemuziek en speciale acties, maar rustig aan.

,,Het voelde niet goed om in maart open te gaan door wat er al speelde met de coronacrisis. Het was geen goed moment om te starten. Achteraf gezien een goede keuze, want een paar dagen later was de lockdown’’, vertelt eigenaar Georgia Routsos. ,,De feestelijkheden vinden plaats in een later stadium, als het weer mag. Als we het doen, dan doen we het goed. We starten nu rustig op, rekening houdend met alle richtlijnen van het RIVM.’’

Grieks blauw

Het restaurant is gevestigd in het pand waar voorheen het IJspaleis zat. Heel het gebouw is onder handen genomen. Het restaurant oogt fris met het bekende Griekse blauw en mooie wanddecoraties van Griekse taferelen gemaakt met airbrush. ,,We hebben een open keuken gemaakt, om contact te houden met onze klanten. Zij kunnen zien hoe we onze Griekse specialiteiten klaarmaken’’, vervolgt Routsos.

De familie Routsos is geen onbekende in restaurantland. De ouders van Routsos komen uit Griekenland en hebben restaurants gerund met hun kinderen in Nuenen en in Vaartbroek. Routsos, haar man, dochters Jamilla en Chelly en in de achterhoede opa en oma beginnen met groot enthousiasme aan dit avontuur.

Passie voor koken

Routsos: ,,Toen de kinderen werden geboren, zijn we gestopt, maar we hebben altijd de wens gehad om nog een keer een restaurant beginnen. We hebben een passie voor koken. We hebben altijd gezegd: als in Blixembosch iets vrijkomt, willen we hier starten.’’

De reacties uit de wijk zijn positief’: ‘Een winst voor de wijk’ en ‘Weer een stukje gezelligheid met een terras.’ ,,Het is een fantastische wijk’’, zegt Routsos. ,,Het zijn leuke mensen, die echt begaan zijn met ons. We hebben er vertrouwen in. Er zijn al veel reserveringen. Onze kwaliteit is goed. We weten dat het prima zal zijn.’’