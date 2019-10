Griezelen tijdens Halloween: ‘Anderen laten schrikken’

Pompoenen en heksen staan in de voortuinen van huizen. Kinderen dragen kostuums van skeletten, duivels, heksen of mummies. En wat er ook bijhoort: de emmertjes om snoep mee op te halen. Het is Halloween. Een feest dat uit Amerika overgewaaid is. Dat het in Nederland een vaste voet gekregen heeft, is wel duidelijk. De trend wordt steeds populairder. Winkels als ’t Snabbeltje of De Winstpakker merken dit in de verkoopcijfers. ,,We zien een flinke groei in de verkoop. Steeds meer mensen doen mee aan Halloween. Ze zien het van elkaar en komen langs de winkels om Halloween-spullen te kopen”, aldus Arie de Pater, eigenaar van De Winstpakker.

Elk jaar organiseren vrijwilligers spooktochten in de wijken. De mensen thuis bedekken hun huizen met Halloween-decoraties. Zelfs cafés en bedrijven brengen hun werkplek in Halloween-sfeer. Waarom wordt het feest alsmaar geliefder? ,,Het schrikken hé. Andere mensen laten schrikken”, verklaart De Pater. Karien Hoeks, organisator van het Halloween Outdoor Event in Oirschot: ,,Het is nog vrij nieuw. Mensen zijn toe aan iets nieuws.”

Vermaak

Vermaak speelt volgens René Veldhuizen, organisator van de Halloween-tocht in Bladel, ook een rol bij de populariteit van Halloween. ,,Mensen willen op zo’n avond vermaakt worden. Ze vinden het spannend om zich op een horrorachtige manier te verkleden”, legt hij uit. Hoeks geeft aan dat mensen op zoek zijn naar een leuke avond. ,,De teller van de tickets ontploft de afgelopen jaren”, zegt ze lachend. Maar wat zorgt er dan voor dat mensen Halloween zo leuk vinden? ,,Toch wel dat enge, het onbekende. Het is een ander soort vermaak dat mensen niet gewend zijn. Ze vinden het geweldig.”

De winkels spelen hierop in. “Omdat het populairder wordt, stijgt de vraag. Dan moeten alle winkels maar meedoen”, zegt Eliëtte De Haas, baas van ’t Snabbeltje. Veldhuizen: ,,Het enge en spannende sfeertje, ‘trick or treat’ en op straat in het donker lopen. Het is allemaal heel mysterieus. Die combinatie maakt dat mensen steeds meer aan Halloween doen.”

Activiteiten

Natuurlijk zijn er weer verschillende activiteiten te doen voor Halloween. De tijd voor griezelen is weer aangebroken. Met pompoenen in de tuin, het kostuum van Dracula aan en een emmertje voor al het snoep weten de kinderen zich op Halloween wel bezig te houden.

• Philipsdorp Eindhoven

Twéé spookhuizen, een waarzegster, vele special effects en nog veel meer. Het is op vrijdag 1 november van 19:00 tot 21:30 uur en zaterdag 2 november van 19:00 tot 21:30 uur. De entree is 1 euro per persoon.

• Halloween Event in Oirschot

Een spooktocht van bijna 3 km lang. De tocht start vanaf het centrum op 26 oktober. Het begint om 19.00 uur en eindigt om 22.30 uur. Tickets kosten 2 euro 50. Voor kinderen tot 12 jaar is het gratis.

• Halloweentocht Bladel Centrum

Een Halloween tocht met diverse Tricks or Treats en overheerlijke heksendrank in Bladel Centrum. De tocht begint op vrijdag 25 oktober om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur. De toegang is gratis.

• Wijkcentrum De Dreef in Coevering Geldrop

Halloween disco voor kinderen van groep 3 t/m groep 8. Het is op vrijdag 25 oktober 18.30 uur tot 20.30 uur in het wijkcentrum. De toegang is gratis.

• Speeltuin Kabouterdorp Veldhoven

Halloween tocht door de straten rondom speeltuin Kabouterdorp. De tocht start vanuit de speeltuin op vrijdag 25 oktober om 19.00 uur. De toegang is gratis. Er is geen inschrijving nodig.

• RKSV Sterksel Halloweentocht

Op 2 november is er een Halloween tocht in Sterksel. Om aan de tocht mee te doen, moeten mensen zich uiterlijk voor 30 oktober 2019 aanmelden via een bericht naar 06-47171759 of via e-mail naar secretariaat@rksvsterksel.nl. De tocht begint om 19.15 uur en duurt tot 21.15 uur. De toegang is gratis.

• Halloween tocht De Pracht in Waalre

Een griezelige tocht door de wijk Ekenrooi. Het is op 26 oktober. Deelnemers kunnen starten tussen 18.30 uur en 20.00 uur. De toegang is 2 euro. De tocht start vanaf gemeenschapscentrum De Pracht in Waalre. Inschrijving is niet nodig.

• Trick or Treat in Son en Breugel

Een Trick or Treat tocht in Breugel op donderdag 31 oktober van 18.30 uur tot 21.00 uur. De tocht start vanaf het veldje tussen Marsstraat en Piet Heinlaan in Son en Breugel. Deelname is gratis.

• Trick or Treat tocht in Eersel

Op zaterdag 26 oktober van 18.00 uur tot 20.30 uur is er een Trick or Treat tocht door de wijken van Eersel.

• Halloween in El Sombrero Reusel

Halloween in club El Sombrero in Reusel. Het kan op 2 november. De viering is van 22.00 uur tot 04.00 uur. De entree is gratis. Het event is voor mensen die ouder dan 18 jaar zijn.

• Trick or Treat in Bergeijk

Buurtvereniging De Bosrand organiseert een Trick or Treat tocht door de buurt. De tocht is op 1 november om 18.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Entree is 1 euro. Aanmelden kan tot uiterlijk 26 november.

• Halloween tocht Nijnsel

zaterdag 9 november 18.00 uur tot 21.00 uur. kinderen t/m 12 jaar. Aanmelden kan via een formulier of Facebook. Opgeven voor 4 november.

• Spooktocht in Batadorp Best