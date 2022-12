Grip op geld en energiekosten, de Eindhovense bibliotheek biedt hulp

PSV moet definitief betalen voor antisemiti­sche spreekko­ren, homofobe spreekko­ren vanuit Ajax-hoek blijven onbestraft

PSV heeft van de tuchtcommissie van de KNVB een boete van 12.500 euro gekregen voor antisemitische spreekkoren tijdens Ajax-PSV in juli. De commissie vindt die straf gerechtvaardigd omdat vanuit het vak van PSV in juli kwetsende teksten zijn geuit tijdens de strijd om de Johan Cruijff Schaal in Amsterdam.

23 december