Groei Brainport-economie vlakt af naar 3,3 procent

EINDHOVEN - Ook al neemt de economische groei wat af, Brainport groeit nog steeds als kool. Ook in 2018 was Zuidoost-Brabant de tweede economische groeimotor van Nederland.

De economie in Brainport Eindhoven blijft harder groeien dan de Nederlandse economie. In 2018 noteerde Zuidoost-Brabant een groei van 3,3% ten opzichte van 2017. Over geheel Nederland was in 2018 sprake van een economische groei van 2,6%. Dat blijkt uit de dinsdag verschenen Brainport Monitor, waarin alle economische trends en ontwikkelingen in Zuidoost-Brabant op een rijtje worden gezet.

Brainport is daarmee qua groei na de regio Amsterdam de tweede economische regio van Nederland. In de hoofdstad was sprake van een groei van 3,4%. Eindhoven laat wel de regio's Utrecht (2,8%), Den Haag (2,7%0 en Rotterdam (2,6%) achter zich.

Dat de economische groei ook in Brainport aan het afvlakken is, blijkt uit een vergelijking van de groeicijfers van 2018 met die van het jaar daarvoor, 2017. Toen was nog sprake van een groei van maar liefst 5,6%. Cijfers over de regionale economische ontwikkelingen over het huidige jaar zijn nog niet voorhanden. ,,Die komen altijd bijna pas een jaar later", aldus Brainport-directeur Paul van Nunen.

Zakken

Het Centraal Planbureau (CPB) waarschuwde eerder deze week al dat de gemiddelde economische groei van Nederland de komende jaren verder zal zakken. Vanaf 2022 zou er dan sprake zijn van een gemiddelde groei van nog maar 1,1 procent. Maar die groei en de bijbehorende koopkrachtstijging wordt dan teniet gedaan door de stijgende kosten van de zorg en hogere pensioenpremies.

De Eindhovense wethouder van economische zaken Stijn Steenbakkers (CDA) sprak onlangs al enkele malen malen zijn zorgen uit over gevolgen van de internationale economische ontwikkelingen voor de regio-Eindhoven. Ook voor de Brainport-economie liggen de gevaren op de loer van de dreigende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten van president Donald Trump en China en van de aanstaande Brexit, al dan niet met een 'no deal’ met de Europese Commissie.

Dat China een uitermate belangrijke handelspartner is geworden van Brainport staat inmiddels als een paal boven water. Duitsland is met ingang van 2018 namelijk niet langer het land waar vanuit Zuidoost-Brabant de meeste goederen naartoe worden getransporteerd. Dat is de Verenigde Staten, op de voet gevolgd door China. Duitsland staat nu derde in die lijst.

De export vanuit Brainport naar het buitenland is in 2018 ten opzichte van een jaar eerder fors gestegen. Het gaat dan om een bedrag van 31,9 miljard euro, een toename van 17,7 procent in vergelijking met een jaar eerder.

Innovatiekracht

Een belangrijke factor voor economische voorspoed , aldus de analisten van de stichting Brainport, is de innovatiekracht. Dat die kracht in Zuidoost-Brabant onverminderd groot is, blijkt uit het grote aantal patenten dat vanuit Noord-Brabant is aangevraagd bij het Europese octrooibureau. Dat waren er in 2018 exact 7140. En dat is de helft van het tot aantal Nederlandse octrooiaanvragen. Met dat aantal staat Brabant op de vijfde plek in de lijst van Europese regio’s als het gaat om het aanvragen van nieuwe patenten.

Opvallend in de nieuwe Brainport Monitor verder is de snelle stijging van het aantal vacatures in Zuidoost-Brabant tot een aantal van iets meer dan 54.000 stuks. Dat aantal stijgt veel harder dan in de rest van Nederland, en dat geldt dan vooral de banen op het gebied van techniek en IT.

Tegenover die grote hoeveelheid niet opgevulde vacatures staat een aantal van 15.000 werkloze Zuidoost-Brabanders. Dat aantal is de afgelopen vier jaar op rij weliswaar afgenomen. Maar desondanks zit nog steeds 3,5% van de beroepsbevolking in deze regio zonder werk. In deze krant werd afgelopen zaterdag - over de tweedeling in Brainport - door een aantal deskundigen nog vastgesteld dat er sprake is van een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Het antwoord daarop ligt volgens hen vooral in meer en betere (bij-scholing.