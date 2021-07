Groeiend aantal schoolkinderen in quarantaine: komt de gezinsvakantie in gevaar?

EINDHOVEN/HELMOND - Met de stijging van het aantal coronabesmettingen zitten op sommige basisscholen weer meer groepen in thuisquarantaine. En dat in de laatste week van het schooljaar. Komt de gezinsvakantie in gevaar? Dat lijkt mee te vallen.