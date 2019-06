Groeiend Pieperz opent filiaal op Strijp-S

Groei is geen doel op zich maar eigenaar Ton Verhoeven droomt al wel serieus van 100 nieuwe friettenten binnen vijf jaar. Verhoeven startte zo'n drie jaar geleden Pieperz op de Noordkade in Veghel. Tegelijk omringde hij zich met grote partners die hem hielpen bij de zoektocht naar de beste aardappel, de beste bakolie, snacks en sauzen. ,,Eigenlijk wilde ik de zaak Bintjez noemen. Tot ik hoorde dat die aardappel niet zo'n beste naam meer heeft", lacht Verhoeven.

En dus werd het Pieperz, inmiddels ook de merknaam van de zelf ontwikkelde aardappel die exclusief voor hem in Flevoland en Zuid-Duitsland wordt verbouwd. In grote zakken liggen ze als smakelijke reclame ook in alle friettenten voordat ze vers gesneden het vet in gaan.

Inmiddels zit er een Pieperz in Eerde, op de Markt in Eindhoven ('dat is wel de Champions League qua friet bakken hoor met KFC en McDonald's in de buurt') en sinds eind mei in Oosterhout. Binnenkort gevolgd door nog een zaak in Eindhoven (Strijp-S) en bij Apenheul nog een pop-up Pieperz - als het aanslaat permanent.

,,We zijn constant op zoek naar nieuwe locaties maar dat valt niet mee", zegt Verhoeven. ,,We zoeken bijzondere plekken. Liefst wat groter en met voldoende parkeerruimte. Bij de meeste snackbars ligt het accent op afhalen, bij ons is het net andersom. Zeventig procent gaat zitten om te eten."

Door het dak