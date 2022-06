Groeistuip bij Eindhovense accountant Crowe Foederer; overnames stuwen personeelsgroei en omzet

Is opgedoken ansicht­kaart hét bewijs dat de Kandinsky in het Van Abbemuseum werd geroofd van een joodse familie?

EINDHOVEN/AMSTERDAM - In een Amerikaans archief is een ansichtkaart gevonden die hét ontbrekende bewijs kan zijn dat een pronkstuk van het Eindhovense Van Abbemuseum roofkunst is uit de Tweede Wereldoorlog.

16 juni