Groeistuip Vrije School De Regenboog in Eindhoven; ouders ongerust

Nieuwe formule Albert Heijn in Vershal Strijp-S in Eindhoven: op maat gemaakte buurtsuper

15:45 EINDHOVEN - De Albert Heijn in het Veem op Strijp-S gaat op 18 april open. Momenteel wordt er al verbouwd voor de vestiging van de nieuwe formule, een soort buurtwinkel waarbij het assortiment na onderzoek is afgestemd op in dit geval Strijp-S.