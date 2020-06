‘Groen dak’ voor Eindhovense basisschool Reigerlaan: ‘Missie geslaagd’

De opening boven op het dak van de school compleet met zang en dans, gebeurde in aanwezigheid van directeur Geert Simons en groep 6B.

Op 4 oktober 2019 was Steenbakkers ook al op de Reigerlaan aanwezig ditmaal om het lerarencompliment uit te reiken vanwege de Dag van de Leraar. De leerlingen bestookten de wethouder toentertijd met allerlei vragen.

Een van de vragen kwam van Elizabeth (9) uit groep 6B. Ze is actief bezig met een duurzame levensstijl en ze vroeg zich af waarom er eigenlijk op de school nog geen zonnepanelen liggen.

Zowel Steenbakkers als Simons beloofde toen om dat nader te gaan onderzoeken. En nu negen maanden later liggen er boven op het dak van De Reigerlaan 200 panelen. Steenbakkers was onder de indruk. ,,Jullie hebben laten zien dat als je ergens in gelooft, je er gewoon voor moet gaan. Kinderen hebben idealen nodig en wij als volwassen moeten dan gaan bekijken of het uitvoerbaar is. En in dit geval is dat prima gelukt. Missie geslaagd.”

Leerlingen laten zien dat het helpt

De gemeente Eindhoven is druk bezig om waar mogelijk op maatschappelijk vastgoed zonnepanelen te plaatsen. ,,Binnen Salto vinden we duurzaamheid belangrijk. Inmiddels hebben we op vijf scholen zonnepanelen geplaatst. Daarnaast is bewustwording belangrijk. We moeten onze leerlingen laten zien dat het wel degelijk helpt om water te besparen waar mogelijk en de lampen uit te doen als ze niet in het lokaal zijn. Als we al die kleine stapjes zetten dan komt daar iets groots uit voort, namelijk dat al die panelen op het dak voor de energie zorgen voor onze school”, legt Simons uit.

Hij gaat verder: ,,Door een vraag van een kind en de actie die erop volgde leren kinderen ook dat het niet alleen belangrijk is om bezig te zijn met taal en rekenen, maar om jezelf als belangrijk onderdeel te zien van de maatschappij. Als school willen we dan ook in het nieuwe schooljaar gaan onderzoeken wat we samen met de leerlingen nog meer kunnen ondernemen op maatschappelijk gebied. We willen onze leerlingen uitdagen om zelf een project te bedenken over wat zijzelf kunnen betekenen voor de maatschappij waarin zij leven.”