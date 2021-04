Groen is rustig maar bij rood beter thuisblijven, Eindhoven komt met online druktemeter voor binnenstad

EINDHOVEN - Van plan om te shoppen? Of wil je een drankje doen op het terras? Het kan vanaf woensdag een stuk drukker zijn in de Eindhovense binnenstad. Een online druktemeter laat zien op welke plekken het druk is of juist niet.

Vanaf woensdag 28 april mogen winkels en ook terrassen onder voorwaarden weer open. Om bezoekers aan de Eindhovense binnenstad te helpen drukte te vermijden, zet de gemeente een online druktemeter in.

Van groen naar rood

Daarop is op straatniveau te zien of het er rustig is of juist te druk. De site werkt met vier kleuren; van groen naar rood. Is de straat rood gekleurd, dan is het advies om het gebied te mijden.

De druktemeter wordt gevoed met gps-data van smartphones van bezoekers aan de binnenstad. Volgens de wethouder gaat het om anonieme informatie. De informatie wordt elk kwartier ververst. De weergegeven drukte wordt gemeten over een periode van een half uur.

Quote Vorige zomer en ook in het najaar zijn er momenten geweest dat het te druk was. Dat willen we voorkomen Monique List, Wethouder Eindhoven

Eindhoven is niet de eerste gemeente in Nederland met zo’n druktemeter. Ook Amsterdam en Rotterdam werken al met eenzelfde soort systeem.

Wethouder Monique List ziet het nieuwe digitale instrument als een extra preventief middel in het geheel van maatregelen: ,,Vorige zomer en ook in het najaar zijn er momenten geweest dat het in de binnenstad te druk was. Niet zozeer in de winkels, maar in de winkelstraten. Afstand houden was soms niet mogelijk. Dat willen we nu voorkomen.”

Lijnen op straten in het centrum

Behalve de druktemeter heeft de gemeente belijning voor looproutes aangebracht in het centrum. Ook worden waarschuwingsborden ingezet op de invalswegen en staat er een service-team van twaalf medewerkers klaar.

List: ,,Zo proberen we de bezoekers beter te reguleren. Het is moeilijk te voorspellen hoe druk het gaat worden. Dat heeft ook te maken met de weersomstandigheden. We willen in elk geval goed voorbereid zijn en problemen zoals vorig jaar tijdens Black Friday voorkomen.”

Winkeliers in de binnenstad moesten toen vroegtijdig hun zaak sluiten vanwege de enorme toeloop. Mocht het toch uit de hand lopen, dan schakelt de gemeente op met de inzet van boa's.

De druktemeter is te zien via eindhoven.nl/druktemeter.

Volledig scherm De online druktemeter. Groen betekent dat het rustig is in de binnenstand. © Gemeente Eindhoven