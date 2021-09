Groen licht, dus Eindhoven gaat bouwen: hier komen 2200 nieuwe woningen

Ex-PSV’er Harry Lubse bij opening dementheek: ‘Er mag geen taboe zijn om over deze ziekte te praten’

21 september EINDHOVEN - Wereld Alzheimer Dag was voor de Vitalis WoonZorg groep een uitgelezen moment om de ‘dementheek’ te openen. In de ‘dementheek’ op locatie Berckelhof zijn boeken, spellen en films te leen en staan nostalgische gebruiksvoorwerpen. Ook is het een adviescentrum voor iedereen met geheugenproblemen of hun mantelzorgers.