Groen licht Raad van State voor bouwplan 63 appartementen in Heilige Geeststraat Eindhoven

EINDHOVEN - Het woningbouwplan tussen de Willemstraat en de Heilige Geeststraat in De Bergen is een flinke stap dichterbij gekomen. De Raad van State heeft groen licht voor het plan gegeven door nagenoeg alle bezwaren van omwonenden af te wijzen.

Wel kreeg de gemeente in juli de opdracht het plan op een detail aan te passen: het achterterrein mag vanaf de Heilige Geeststraat niet per auto bereikbaar zijn. Dat was al niet de bedoeling, maar dat is nu ook vastgelegd in het bestemmingsplan. Daarmee staat de weg open naar goedkeuring door de gemeenteraad. Die stelt het gewijzigde plan waarschijnlijk woensdag 22 september vast.

Plan uitwerken met buurtregiegroep

Daarna moet wel nog het ontwerp voor de woningbouw uitgewerkt worden met de regiegroep in de buurt. In het plan zitten de drie blokken met 54 kleine appartementen op het binnenterrein en de ‘poortgebouwen’ aan de Heilige Geeststraat (nieuw, drie woningen) en Willemstraat (renovatie van de bestaande cultuurhistorisch waardevolle panden tot twee winkels en zes appartementen). Ook de Henri van Abbestichting heeft al vaker aangedrongen op renovatie van de panden aan de Willemstraat. De vrees bestaat dat die anders gesloopt moeten worden.

Volledig scherm Aan de Heilige Geeststraat in Eindhoven komt een nieuw pand als 'poortgebouw', met onderdoorgang voor fietsers en voetgangers naar de nieuwbouw op het binnenterrein. © DCI Media

Over het project wordt al sinds 2008 gesproken. Ontwikkelaar Meba Verdi heeft al diverse plannen gemaakt die door de buurt werden afgeschoten, voor de laatste keer in 2016 en 2017. Dat bracht wethouder Yasin Torunoglu ertoe om een bemiddelingstraject te starten. De buurtvereniging en Meba Verdi kwamen er vervolgens met externe hulp uit. Het plan werd aangepast. In plaats van de geplande 69 woningen komen er ‘maar’ 54 op het binnenhof. De bouw daar wordt geen elf maar zeven meter en het binnenterrein wordt niet openbaar.

Directe buren blijven zich verzetten

Bij de behandeling van het bestemmingsplan in de gemeenteraad in mei vorig jaar bleek dat directe omwonenden zich desondanks blijven verzetten tegen de plannen. Zij vinden het plan nog steeds te massaal voor De Bergen. Ze vrezen verlies van privacy door de bouw achter hun huizen, extra parkeerdruk door het volbouwen van het parkeerterrein en overlast door verkeersdrukte van fietsers én auto's.

Volledig scherm Een schets van het plan voor het gebied tussen de Willemstraat en de Heilige Geeststraat (voorgrond) in de buurt De Bergen in Eindhoven. De rode delen zijn vervallen: het plan is niet 11 maar 7 meter hoog, een vermindering van het volume met zo'n 25 procent. © Gemeente Eindhoven/Meba Verdi

Daarom zijn ze naar de Raad van State gestapt. Die heeft alle bezwaren van tafel geveegd. Natuurlijk, constateert het hoogste rechtsorgaan, bouwen in een bestaande buurt leidt altijd tot wat overlast. Maar in dit geval is die 'niet onaanvaardbaar’, zo staat in de uitspraak te lezen. Op één punt na wordt het bestemmingsplan goedgekeurd. Dat betreft de twee onderdoorgangen in de poortgebouwen aan de Willemstraat en de Heilige Geeststraat.

Correctie als huiswerk voor gemeente

Het is de bedoeling dat automobilisten de tien parkeerplaatsen op het binnenterrein bereiken via de Willemstraat. De doorgang in de Heilige Geeststraat is alleen voor fietsers en voetgangers. Maar dat stond niet in het bestemmingsplan geregeld. Die correctie kreeg de gemeente als huiswerk. Inmiddels is een regel toegevoegd aan de omschrijving van de onderdoorgang. Die is niet bedoeld voor auto's, staat er nu bij.