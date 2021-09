Groen licht van gemeenteraad voor bouw 2200 woningen in Eindhoven

PSV won 20 van de laatste 21 eredivisie­du­els met Go Ahead Eagles

22 september PSV won van de laatste 21 eredivisieduels met Go Ahead Eagles 20 keer. De laatste maal dat de Eindhovenaren puntenverlies leden tegen de ploeg uit Deventer, was in 1995. Destijds werd het 1-1 door goals van Edward Linskens voor PSV en Harry Decheiver voor de Overijsselse formatie. Go Ahead won in 1983 voor het laatst thuis van PSV in de eredivisie, toen het 2-1 werd.