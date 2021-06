Groen licht voor bouwplannen Stationsgebied, maar gemeenteraad is wel kritisch over veiligheid vanwege aantal giftreinen

De lockdown­rel­len in Eindhoven inspireer­den Marcel Mulders tot een muzikale ode aan de stad

14 juni Een muzikale ode aan de stad Eindhoven. Mierlonaar Marcel Mulders schreef het nummer ‘City of Lights and Love’ in coronatijd en bracht het uit. Vrijdag is de release van de bijbehorende videoclip, opgenomen op markante plekken in de Eindhovense binnenstad.