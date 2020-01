Groen licht voor lightrailstudie in Brainport

Nog in de eerste helft van dit jaar moet duidelijk worden of de aanleg van lightrail in Brainport haalbaar en betaalbaar is. Het Eindhovense college van B en W zal daar een onderzoek naar laten verrichten, zei verkeerswethouder Monique List (VVD) dinsdagavond tegen de Eindhovense gemeenteraad.

List nam met die toezegging een voorstel over dat was ingediend door raadslid Samir Toub van GroenLinks. Op dinsdag 11 februari praat de Helmondse gemeenteraad over eenzelfde voorstel van GroenLinks in deze stad.

,,De nood is hoog", erkende List. ,,Het wordt drukker op de weg, op het fietspad en het spoor. Een lightrail tussen de verschillende werklocaties in Eindhoven en Helmond kan daar een oplossing voor zijn. Maar we gaan in een onderzoek daarnaar ook kijken naar andere vormen van slimme mobiliteit die een oplossing voor de problemen kunnen zijn.”

Behalve op het gebied van mobiliteit was de Eindhovense gemeenteraad gisteravond ook op andere terreinen opmerkelijk eensgezind. Sportwethouder Stijn Steenbakkers (CDA) kreeg van de raadsleden unaniem groen licht voor zijn nieuwbouwplan voor zwembad de Tongelreep. Dat was in die zin opvallend omdat in de aanloop naar de behandeling van dat 28 miljoen euro kostende bouwplan er veel kritiek was vanuit de oppositie in de raad.

Met name de SP en D66 toonden zich herhaaldelijk zeer sceptisch over het plan dat de bouw van verschillende nieuwe binnenbaden behelst. De scepsis werd zelfs groter nadat Steenbakkers bij Brainport 7,5 miljoen voor een extra zwembad wist los te peuteren en de zwemmers van de KNZB naar Eindhoven wist te halen.

Na een uitputtend debat vorige week bleek dat Steenbakkers beide fracties toch over de streep wist te trekken. Dat lukte hem door een aantal toezeggingen te doen over de toegangsprijs - zes euro per kaartje - en inspraak in de uitwerking van de bouwplannen voor de Eindhovense zwemverenigingen en zwemrecreanten.

Eensgezindheid was er ook in de aanpak van de financiële problemen van het Muziekgebouw. Daarbij heeft het stadsbestuur samenwerking gezocht en gevonden met het regionale bedrijfsleven, met het provinciebestuur en met de beheerder van de Heuvel, waarin het Muziekgebouw gevestigd is. Die aanpak moet begin 2021 zijn vruchten hebben afgeworpen. Alleen het Ouderen Appèl Eindhoven was het daar niet mee eens.