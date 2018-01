Groen licht voor SportCity in Gerarduskerk Eindhoven

Dat is ook niet aan de voormalige monumentencommissie, maar aan de gemeente Eindhoven. Die heeft hier binnenkort wel een gesprek over met de parochie Sint-Joris die de kerk verhuurt aan SportCity.

De Henri van Abbestichting sloeg alarm toen de erfgoedwaakhond ontdekte dat er al gesloopt werd, zonder bouwvergunning. Het werk werd stilgelegd, die vergunning is toen alsnog aangevraagd. Gistermiddag verdedigde architect Gert van der Vijver zijn verbouwingsplan bij de Erfgoedcommissie. Hij overtuigde de commissie dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de kerk. Zo worden alle leidingen niet in de oude muren gelegd, maar verstopt achter nieuwe voorzetmuurtjes. ,,Aan de buitenkant verandert er bijna niets. En alles wat we binnen maken is eventueel zo weer weg te halen als SportCity eruit mocht gaan. Daarmee kunnen we er wel voor zorgen dat het monument kan blijven staan."