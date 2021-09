Groen licht voor ‘Tiny Forests’ in Eindhovense wijken Genderdal en Mensfort

EINDHOVEN - Na enkele jaren bakkeleien is donderdag definitief het licht op groen gezet voor de aanleg van twee ‘Tiny Forests’, educatieve stadsbosjes ter grootte van een tennisveld. Basisschool de Troubadour in Genderdal en basisschool 't Palet in Mensfort zijn de eerste twee scholen die de bosjes samen met de gemeente en IVN gaan aanleggen en gebruiken als educatief leslokaal.

Al zes jaar is het IVN in het hele land bezig de zogenoemde ‘Tiny Forests’ op te zetten en inmiddels zijn er zo'n 180 aangelegd, al bij al goed voor een flink bos. Alleen in Eindhoven lukte dat aanvankelijk niet. De weerstand van de gemeente was vooral ingegeven door angst voor sociale onveiligheid in de betreffende buurten. ‘Tiny Forests’ kenmerken zich immers door een dichte begroeiing, aantrekkelijk voor daklozen en verslaafden, zo redeneerde de gemeente destijds.

Vogels, insecten en andere kleine beestjes

Terwijl de bedoeling van zo'n minibosje verdere vergroening van de stad is op plekken waar vogels, insecten en andere kleine beestjes in alle rust hun weg kunnen vinden. Maar ook een plek waar natuur en natuureducatie samenkomen met ook een ‘buitenlokaal’ waar schoolkinderen leren hoe ze met de natuur moeten omgaan en op die manier meehelpen aan een beter klimaat in een groenere stad. En vooral aan die laatste doelstellingen kan toch eigenlijk niemand tegen zijn, zo hield D66 de raad ruim twee jaar geleden voor nadat een concreet plan voor de wijk Hemelrijken was gesneuveld.

Aangehaakt

Ruim een jaar geleden werd een eerste 'bosje’ werd gerealiseerd bij Groendomein Wasven, al was dat een particulier initiatief in samenwerking met het IVN. Nu is dan ook de gemeente aangehaakt en hebben de betrokken partijen donderdag hun handtekening gezet voor de volgende twee ‘Tiny Forests’ in de stad.

Nog dit plantseizoen aanleggen

Het is de bedoeling dat die de komende maanden, maar in ieder geval voor het plantseizoen in februari afloopt, worden aangelegd. Zowel de leerkrachten, ouders als leerlingen van de Troubadour als 't Palet zijn blij dat zij de kinderen binnenkort een plek kunnen geven waar natuur als vanzelfsprekend deel uitmaakt van het lesaanbod.

Onderzoek naar nog een minibosje

De mogelijkheid van een derde ‘Tiny Forest’ in de stad wordt nog onderzocht. Daarvoor spelen naast geschikte beschikbare ruimte zonder leidingen, kabels en rioleringsbuizen ook draagvlak in de betreffende buurten een rol.

Geld en praktische ondersteuning

De aanleg van een Tiny Forest kost ongeveer 20.000 euro. Daarvan neemt het IVN 7500 euro voor haar rekening, gemeenten moeten zelf per bos 12.500 euro financieren en het project ondersteunen, bijvoorbeeld door locaties aan te wijzen, een beheerplan te maken en een aanspreekpunt aan te wijzen.