Groen zijn is zo gemakkelijk nog niet, lof en kritiek voor klimaatplan Eindhoven

EINDHOVEN - Het is evenveel CO2 als dat er geproduceerd wordt door elfduizend boeings die tussen Amsterdam en Londen vliegen. Of net zoveel als ruim 52.000 huishoudens per jaar produceren. 250.000 ton CO2, dat moet er in Eindhoven minder de lucht in gaan tot 2025.

Het is de belangrijkste doelstelling van de gemeente Eindhoven in het nieuwe klimaatplan. Met het verminderen van de uitstoot van CO2 (koolstofdioxide) moet de stad een bijdrage leveren aan een beter klimaat. Dinsdagavond werd het besproken in de gemeenteraad waar lof was voor de ambitie maar kritiek kwam op de haalbaarheid en kosten.

Quote Waarom er is niet gekozen voor de weg der geleide­lijk­heid in plaats van een plan waarmee we in korte tijd enorme en onrealisti­sche stappen willen zetten Tjerk Langman, LPF

De grootste vrees is dat de rekening straks bij de Eindhovenaar komt te liggen, zo stelde onder andere de VVD. ,,Het klimaatplan is ambitieus maar de financiële dekking voor alle plannen is er niet”, aldus commissielid Thomas van Kuilenburg. Tjerk Langman van de LPF vond het plan zelf volslagen onrealistisch. ,,Waarom er is niet gekozen voor de weg der geleidelijkheid in plaats van een plan waarmee we in korte tijd enorme en onrealistische stappen willen zetten. Een duurzaam huis en een elektrische auto, het is voor gezinnen met een kleine beurs simpelweg onhaalbaar.” Volgens Langman heeft Eindhoven zelf maar beperkt invloed op de uitstoot. ,,De grootste vervuiling komt van buiten de stad. Bijvoorbeeld uit het Ruhrgebied en de haven van Antwerpen.”

Duurzaam duur is achterhaald

Wethouder Rik Thijs (GroenLinks) veegde het commentaar van Langman van tafel. ,,Ik ga hier niet in mee. Niks doen is geen optie en het verhaal dat duurzaam alleen geld kost is al lang achterhaald. Als ik om me heen kijk hoor ik overal dat we straks op een duurzame manier uit de coronacrisis moeten komen. Dit is dus ook voor Eindhoven het moment om stappen te zetten.” Volgens Thijs is zijn Klimaatplan wel realistisch en zijn veel inwoners best bereid om mee te doen. ,,Een deel doet al van alles, een ander deel niets maar het grootste deel wil wel maar weet niet zo goed hoe. Die moeten we gaan helpen.”

De reductie van de uitstoot van CO2 wil Thijs realiseren met bijvoorbeeld aardgasvrij bouwen, bestaande woningen isoleren en aansluiten op warmtenetten, onderzoek naar warmte uit de aarde en een autoluwe binnenstad. ,,Soms is "reductie van uitstoot ook eenvoudig te realiseren. Door bijvoorbeeld de temperatuur van de CV-ketel te verlagen kan een flinke besparing worden gemaakt.”

Nog grotere uitdaging

Dinsdag 15 decemver wordt er door de gemeenteraad gestemd over het klimaatplan. De verwachting is dat het plan, met een paar aanpassingen, op voldoende steun kan rekenen. Voor de jaren na 2025 ligt overigens nog een grotere uitdaging. In 2030 moet er 1,3 miljoen ton bespaard zijn.