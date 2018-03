GroenLinks en PvdA: Eindhoven Airport moet meer bijdragen aan compensatie hinder

EINDHOVEN - Eindhoven Airport maakt miljoenen winst en kan veel meer bijdragen ter compensatie van de hinder in de regio. Dat vinden GroenLinks en PvdA in de Eindhovense raad.

Nee, met verkiezingsretoriek had het allemaal niks te maken. ,,Wij maken ons al véél langer zorgen over de voorgenomen groei van Eindhoven Airport." Aldus raadslid Rik Thijs van GroenLinks in de Eindhovense raad. Toch leek de timing om die grote zorgen nog eens te onderstrepen op een politiek strategisch moment te komen: de toekomst van de luchthaven ná 2019 is een heet hangijzer bij de komende raadsverkiezingen.

Samen met Arnold Raaijmakers (PvdA) had Thijs de kwestie gisteren op de politieke agenda gezet. Beiden kondigden aan het eind van de soms verhitte discussie moties aan voor de raadsvergadering van volgende week.

Doekje

GroenLinks zal daarin onder meer benadrukken dat het terugdringen van CO2-uitstoot centraal moet staan bij het onderzoek naar de ontwikkeling van Airport en niet het toenemend aantal vliegbewegingen. Ook vindt GL, samen met de PvdA, dat Airport meer geld moet uittrekken ter compensatie en beperking van de hinder, afkomstig van het vliegverkeer. De 8,8 ton die nu in het zogeheten leefbaarheidsfonds zit -en waaraan Airport twee ton heeft bijgedragen-, is niet meer dan een doekje voor het bloeden, vond Thijs.

Airport wil tot 2020 nog vier ton extra beschikbaar stellen en na die periode nog eens eenmalig twee miljoen, maar ook dat gaat de raadsleden niet ver genoeg. Raaijmakers vond bovendien dat het dividend van Airport aan de aandeelhouders, waarvan Eindhoven een van de vier is, verhoogd moet worden.

Omwonenden

Ook hadden de twee kritiek op het feit dat in de eerste fase van het onderzoek naar de toekomst van Airport de omwonenden en andere belanghebbenden niet betrokken zijn. Volgens Geert Geerts van Leefbaar Eindhoven was dat maar goed ook, anders had het proces heel wat meer tijd gekost.

Quote Het nulscenario is het belangrijkste scenario Wethouder Mary-Ann Schreurs