GroenLinks en PvdA kruipen ook in Eindhoven naar elkaar toe

EINDHOVEN - Op steeds meer plaatsen in de regio doen GroenLinks en PvdA in 2022 met één lijst mee aan de verkiezingen. In Eindhoven niet. Maar ook in Eindhoven kruipen de twee linkse partijen langzaam steeds dichter naar elkaar toe.

Zo worden er bijvoorbeeld afspraken gemaakt over de verkiezingscampagne. En als de verkiezingsuitslag aanleiding geeft, bestaat de kans dat GroenLinks en PvdA in Eindhoven net als op het Binnenhof samen de coalitiebesprekingen ingaan. Lijsttrekkers Rik Thijs van GroenLinks en Mieke Verhees van de PvdA hebben dat desgevraagd gezegd.

Diepgeworteld in de stad

In bijvoorbeeld Nuenen, Veldhoven en Meierijstad gaan GroenLinks en PvdA volgend jaar voor het eerst als één partij meedoen. Dat het in Eindhoven zover nog niet is, heeft volgens de twee lijsttrekkers verschillende redenen. Thijs en Verhees zeggen dat hun voorbereidingen voor de verkiezingen al vergevorderd waren toen op landelijk niveau de toenadering steeds groter werd.

Ook ontbreekt de acute noodzaak in Eindhoven, zoals in sommige kleinere gemeenten. PvdA en GroenLinks zijn van oudsher allebei diepgeworteld in de stad en hebben een flinke achterban. GroenLinks haalde in 2018 nog zeven zetels, de PvdA eentje minder.

Al bijna twaalf jaar achtereen zitten PvdA en GroenLinks samen in de Eindhovense coalitie. Op dit moment met VVD en CDA. ,,De samenwerking bestaat al lang en is goed”, zegt Rik Thijs.

Samen op campagne

Of ze als naar Haags voorbeeld als één onafscheidelijk links blok coalitieonderhandelingen gaan voeren en uitsluitend samen in een nieuw college plaatsnemen, hangt volgens beiden heel erg af van de verkiezingsuitslag. Als GroenLinks en PvdA naar landelijk voorbeeld zetels verliezen en allebei ongeveer even groot worden is het slim om elkaar vast te houden, denkt Verhees. ,,Ik zie geen reden om zonder de PvdA mee te doen aan een coalitie”, reageert Thijs.

Beide partijen gaan wel op één of meerdere onderwerpen samen campagne voeren in de regio, kondigt hij aan. ,,Er komen gezamenlijke acties”, zegt Verhees. En er kunnen bijvoorbeeld afspraken gemaakt worden over welke partij in welke wijk campagne voert, voegt ze toe.

Of over vier jaar de tijd rijp is voor een fusie van beide partij in Eindhoven, durft Verhees niet te zeggen. ,,Het is een evolutieproces. En ik denk dat onze leden daar nog heel verschillend over denken.’’

