GroenLinks-Kamerlid Tom van den Nieuwenhuijzen hoopt op meer dan plek 22

Kerstpak­ket oppikken in de X-Mas Drive Thru in Eindhoven

27 november EINDHOVEN - Als directeur of manager in deze coronatijden je personeel toch een kerstpakket geven, met een opbeurend woordje erbij? Dat kan vanaf half december in de X-mas Drive Thru, in de voormalige Kampeermarkt aan de Lodewijkstraat in Eindhoven.