GroenLinks wil rem op houtstook in Brabant

Een vuurtje in de open haard op een koude winterdag: gezellig, toch? Juist als het buiten nevelig is en de lucht aanvoelt als een zware, treurige deken. Maar wat als de buurman astmatische klachten heeft, die juist verergeren door de houtrook die in de mistige lucht blijft hangen? Dan kan de open haard zomaar een burenruzie doen oplaaien. Het verzet tegen houtstook zwelt de laatste jaren langzaam maar zeker aan. En dat leidt weer tot felle tegenreacties dat er tegenwoordig ook helemaal níets meer mag. In de aanloop naar de provinciale verkiezingen wil GroenLinks in Brabant de politieke discussie over het thema aanzwengelen. Er moet beleid komen om de hoeveelheid houtstook terug te dringen, vindt de partij. Tegelijkertijd worstelt GroenLinks nog met de vraag hoe ver de overheid daarbij precies moet gaan.