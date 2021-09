GroenLinks wil vliegen met lege vliegtuigen aan banden leggen

Les in de gymzaal door tekort aan klasloka­len bij ’t Schrijver­ke in Mierlo, maar de school is weer open

6 september MIERLO - Hehe, eindelijk weer naar school. De meeste kinderen in groep 6a van meester Rens op basisschool 't Schrijverke in Mierlo zeggen dat ze er blij mee zijn. Klaar zijn ze met het vervelen en je schoolvriendjes niet zien. En nou blijken ze vanwege een flink ruimtegebrek ook nog eens in het grootste lokaal van de school te zitten.