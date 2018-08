Groenten en planten gedijen op stro

Planten kweken op biologisch stro. Als je Paul van Hedel hoort vertellen, wil je er meteen mee aan de slag. „Tomaten, pompoenen, komkommers: alles groeit goed op stro. En veel sneller dan in de volle grond. Het enige wat je hoeft te doen is biologische strobalen aanschaffen, ze twee weken achter elkaar water geven en de eerste acht dagen om de dag stikstof toevoegen. Een goede bron van stikstof is kippenmest, gazon mest of biologisch beendermeel", zegt Van Hedel die zich city farmer of stadsboer noemt.

Strobalen

„Groenten, kruiden, oesterzwammen maar ook sierplanten doen het uitstekend op stro. Je kan erop zaaien, maar ook plantjes in het stro zetten. Het is super simpel. Je maakt met je hand een holletje in de baal. Daar zet je je plantje in en klaar." Ter illustratie steekt hij zijn hand diep in het stro en haalt uit er een vochtige kluit uit. „Zo'n strobaal weegt normaal 15 kilo, maar nat is dat wel 40 kilo. Hij houdt heel goed vocht vast. Ander voordeel is dat je strobalen overal kunt plaatsen: in een betegelde voortuin of op een plat dak en je weet zeker dat je niet van vervuilde grond eet."

Moestuinen

Van Hedel wil van Eindhoven een gezonde stad maken met onder meer strobalen moestuinen in elke wijk en 'gezond samen eten' diners. Daarvoor is hij een crowdfundingcampagne gestart op www.gezondestad.nu. Om mensen bekend te maken met telen op strobalen, heeft hij de afgelopen jaren op diverse openbare plekken in Eindhoven moestuinen op stro aangelegd. Bijvoorbeeld bij scholen, waar hele klassen met kinderen zelf aan de slag gingen en op Strijp-S tijdens de Dutch Design Week.

Buurthuis Fab28

„Er ligt nu een strobaal moestuin in Stratum, op het terrein van buurthuis Fab28. Het is de eerste keer dat mijn tuin achter hekken ligt", zegt Van Hedel. „Ik vind het juist goed dat mensen de tuin inlopen en met hun kinderen groenten oogsten of zelf iets planten. Het is de bedoeling dat je de natuur beleeft en er iets van opsteekt, maar ook dat je elkaar ontmoet."

Zelfredzaamheid

Voor van Hedel is bewustzijn creëren het hoofddoel bij het aanleggen van de tuinen. „Ik kweek niet op stro om groenten te verkopen, ik wil dat anderen de methode kopiëren. Ik ben voor zelfredzaamheid." Van hem mogen de groenten dus wel naar de voedselbank, maar veel beter vindt hij het om mensen die daar gebruik van maken strobalen te geven. „Geef ze ieder vijf strobalen en ze hoeven nooit meer ergens verse groenten te halen. Zo vruchtbaar zijn die balen."

Voedseltekort