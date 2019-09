Groep van vijf mensen schoppen en slaan twee mannen na verkeersruzie in Eindhoven

Wethouder Eindhoven: ‘Bouwplan­nen doorzetten ondanks stikstof­dis­cus­sie’

21:06 EINDHOVEN - Woningbouwprojecten in Eindhoven die 'in de pijplijn’ zitten worden gewoon doorgezet, ondanks de stikstofdiscussie. De gemeente neemt daarmee bewust het risico dat ze later alsnog sneuvelen bij de rechter.